Il green-pass spinge i vaccini: 3.500 prenotazioni in poche ore. Ausl: "In arrivo 15 mila dosi in più"

Prenotazioni record per sottoporsi al vaccino anti-Covid. Succede a poche ore dall'approvazione del decreto sul green pass e nella sola mattinata di oggi (dato registrato fino alle 13.00) sono state ben 3.500 le somministrazioni segnate nell'agenda dell'Ausl di Bologna. Una bella spinta se si considera che qualche settimana fa eravamo sui 300/400 al giorno, a luglio la media era arrivata a quota 1.000 e negli ultimi giorni si contano 3.500/400 dosi prenotate ogni giorno: "Abbiamo aperto circa 15 mila nuovi posti prenotabili già da stasera con somministrazione a partire dal prossimo mercoledì. Stiamo tenendo il passo perchè siamo al 66% di vaccinati e ci eravamo posti come obiettivo il 70% entro agosto. Adesso però ci dobbiamo concentrare sui più giovani" spiega il direttore generale dell'Ausl di bologna, Paolo Bordon che fa il punto affiancato dal direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi. Fra gli annunci fatti durante anche quella di iniziative open, quindi senza necessità di prenotazione.

Intanto ci devono essere le dosi. E le dosi ci sono: "Grazie alla Regione Emilia-Romagna possiamo stare tranquilli sulla quantità di dosi che avremo a disposizione. Agosto sarà un mese importante per la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce più giovani visto che si torna a scuola. Sugli over 60 stiamo tranquilli, la copertura c'è. Dobbiamo però lavorare molto sulla sensibilizzazione" ha detto ancora Bordon. Ma quali sono i numeri? Chi e quanti sono vaccinati e quanti ancora no? La fascia over 60 è quella che preoccupa di meno visto che è stata vaccinata per l'87,3%; la fascia 40-59 anni è al 69% e quella 12-32 al 38.3%".

Un accordo con i pediatri per rassicurare i genitori e vaccinare anche in ambulatorio

E proprio rispetto alle fasce più giovani, un accordo con i pediatri garantirà un'informazione e un supporto più completo ai genitori: "Assistenza e consulenza alle famiglie - racconta ancora Bordon - ma anche la possibilità di fare le somministrazioni direttamente nel loro ambulatorio". Intanto però una piccola parte di operatori sanitari si è rifiutata di farsi vaccinare, incoerentemente con il messaggio che dovrebbe passare. Sul fronte no-vax nel canale scuola l'adesione è all'81% con un conseguente 19% che va recuperato "con iniziative che verranno messe in campo".