Vaccino, quarta dose in tutti i distretti: 86mila cittadini interessati

L’Azienda Usl di Bologna ha ampliato l’offerta per la somministrazione della quarta dose in tutti i distretti sanitari, dove sono a disposizione una o più sedi in cui eseguire la vaccinazione.

Gli ulteriori posti, prenotabili attraverso i consueti canali, sono a disposizione degli 86mila cittadini, fra over 80 e 60-79enni fragili, invitati alla somministrazione della quarta dose.

L'azienda ricorda, infatti, l'importanza e l'efficacia del completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione del booster, in particolare per i soggetti immunocompromessi e per quelli estremamente vulnerabili al covid-19 per età e/o fragilità.

I vaccinati

Al 20 aprile sono 2.193.882, in totale le vaccinazioni somministrate negli hub e nei punti vaccinali dell’Azienda Usl di Bologna. Tra i 1.031 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 226 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, mentre per 805 sono in corso le indagini epidemiologiche. Tra i 1.031 nuovi contagi, 1.030 sono sporadici mentre 1 caso è inserito in un focolaio. Nessun caso, infine, è stato importato da altre regioni, né dall’estero.