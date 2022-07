Covid, quarta dose. Pandolfi: "Fragili, over 70 e 60enni a rischio contagi" | VIDEO

Il Covid sta circolando di nuovo in maniera diffusa. Ma "non c'è una corsa ai vaccini". A dirlo è Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, questa mattina all'hub di Casalecchio di Reno per l'avvio delle somministrazioni delle quarte dosi agli over 60.

"Questa non è una corsa ai vaccini perché è ben diversa rispetto al passato. E' un modo per sostenere la copertura adeguata per le persone più fragili. In questo momento abbiamo una fiammata, ma non è una corsa vera ai vaccini. Non c'è bisogno di prenotarsi oggi per domani". Semmai, ci sono "molte persone che devono andare in vacanza e che ora vogliono fare la vaccinazione. Ma questa è una questione personale", sottolinea Pandolfi. In questo momento anche a Bologna "il virus sta circolando e molte persone sono state contagiate".

La situazione negli ospedali

C'è anche un aumento dei ricoveri. "Attualmente abbiamo oltre 400 persone in ospedale col Covid - spiega il dirigente Ausl- mentre qualche giorno fa eravamo sotto i 300". Sul fronte vaccini, comunque, "siamo pronti e abbiamo fatto già una programmazione certa fino al 7 agosto: la gente in questo momento è un po' più sensibile". Dal punto di vista della copertura, ad oggi "abbiamo un quarto di persone over 80 vaccinato con la quarta dose- spiega Pandolfi- quindi un numero ancora relativamente basso. Il nostro obiettivo è raggiungere almeno la metà di queste persone".

Quarta dose: a chi è consigliata

La quarta dose, ricorda il dirigente Ausl, è raccomandata "ai soggetti fragili: a chi ha più di 70 anni e ai 60enni che ritengono di essere a rischio contagi. Aver fatto l'ultima dose sei mesi fa significa non essere del tutto coperti".

L'hub di Casalecchio resterà in funzione fino a fine anno, come previsto. Intanto, conferma Pandolfi, "stiamo cercando di capire se per la nuova campagna servirà un altro hub. Vedremo cosa succede a novembre".

Dalla prossima settimana, in ogni caso, alla struttura di Casalecchio saranno affiancati anche i due centri vaccinali del Maggiore e del Bellaria, che saranno riaperti. La quarta dose si può comunque fare anche nelle farmacie e negli studi dei medici di base che hanno aderito all'accordo con l'Ausl di Bologna.

(Video Ufficio Stampa Ausl Bologna)