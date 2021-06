Covid, Bonaccini: "Preoccupa variante delta, ma teniamo monitorato"

"Se uno guarda quello che sta succedendo in Gran Bretagna qualche preoccupazione rimane. Devo dire che qui i casi di variante Delta non sono tantissimi, li stiamo monitorando. Speriamo che rimangano casi molto isolati e limitati".

Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi al Rizzoli di Bologna per il 125esimo anniversario dell'istituto ortopedico. Proprio per fronteggiare al meglio le varianti del Covid la Regione sta pensando di potenziare il sequenziamento nei laboratori del sistema sanitario regionale.

"Stiamo dentro un ragionamento più nazionale ovviamente- spiega in proposito l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini- ma per quanto riguarda il nostro centro di riferimento regionale di microbiologia di Pievesestina sia per quanto riguarda il Sant'Orsola valutiamo la possibilità di aumentare le potenzialità del sequenziamento". (Dire)