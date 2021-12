Covid più contagioso, Sergio Venturi: "Pass per tutte le attività per i vaccinati oppure obbligo di vaccino"

L'ex assessore ed ex commissario all'emergenza sanitaria dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, dà un aut aut: "Pass per tutte le attività per i vaccinati oppure obbligo di vaccino. Non c'è una strada diversa". In queste settimane, scrive Venturi sui social, "si moltiplicano i numeri, segno di un virus molto contagioso e reso più debole soltanto dai vaccini che abbiamo. Molte epidemie sono finite quando la malattia è diventata quasi ubiquitaria e io mi auguro che siamo vicini a questa evoluzione".

Le regole anti-contagio: "Semplici e sempre le stesse"

"Le nostre armi sono sempre le stesse - prosegue Venturi - e avessimo ascoltato le voci della saggezza saremmo in un momento diverso: proteggersi, vaccinarsi, distanziarsi, lavarsi le mani, arieggiare. Non è difficile". Per Venturi però "arrivano momenti in cui si devono prendere decisioni: perché altrimenti il rischio è quello di riempire gli ospedali e non avere più spazio per chi è malato di altre malattie".

Ora "è il momento per la politica nazionale di decidere", avverte l'ex commissario, "se vogliamo che gli ospedali e chi ci lavora riescano a far fronte alle prossime settimane". L'epidemia "sta esaurendosi, proprio per questo dobbiamo fare le scelte giuste. Medici, infermieri da due anni lavorano senza sosta. Le persone da due anni hanno seguito le indicazioni dei governi in modo serio e consapevole. Noi cittadini abbiamo bisogno di continuare ad agire come sappiamo. Chi deve decidere decida".

(Agenzia Dire)