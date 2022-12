Covid, Zuppi: "Stiamo dimenticando gli insegnamenti della pandemia"

"Dal Covid avevamo imparato un po' di cose ma rischiamo di dimenticarle molto facilmente: portiamocele dietro, perché sia un anno davvero diverso". È il monito contenuto negli auguri di Natale che l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, ha inviato ai soci della Uisp.

L'auspicio è quello ovviamente di "un Natale di pace, lo diciamo sempre e quest'anno lo capiamo un po' di più. Perché spesso capiamo le cose quando non le abbiamo più o sono minacciate", afferma Zuppi nel video pubblicato dalla Uisp.

In questi "mesi terribili di guerra, a cui non dobbiamo mai abituarci- continua il prelato- Natale è dire che comunque la pace è possibile e bisogna cercarla a tutti i costi, accoglierla e difenderla". Zuppi augura poi "un anno davvero nuovo, ma senza dimenticare quello vecchio, perché qualche volta non impariamo.

Dal Covid avevamo imparato un po' di cose ma rischiamo di dimenticarle molto facilmente: portiamocele dietro, perché sia un anno davvero diverso". In conclusione, "auguri alla Uisp- è il messaggio del cardinale- in questa grande competizione della vita in cui comunque bisogna gareggiare fino in fondo".