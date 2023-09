Cpr in Emilia-Romagna, Bonaccini: “Parole al vento, non se ne parla”

“Al momento sono parole vuote e al vento”, quindi “non se ne parla assolutamente”. È un ‘no’ deciso quello del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervistato da Radio24 sul tema Cpr, i Centri di rimpatrio e di detenzione amministrativa per cittadini non comunitari inseriti nell’ultimo provvedimento del Governo. La decisione ha riscosso, per usare un eufemismo, davvero poco successo. Dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha detto “Mai in Toscana”, al governatore Bonaccini, che ha appunto parlato di “parole vuote”, fino a Luca Zaia, presidente del Veneto, più cauto ma ugualmente non entusiasta: “Sarebbe come svuotare un mare con un secchio” ha dichiarato il leghista.

“Siamo di fronte alla confusione – continua Bonaccini nell’intervista a Radio24 –. Noi sappiamo quanti migranti arrivano solamente il giorno prima”, dato che alle “Prefetture sono state tagliate le risorse”. E ancora: “Parlano di autonomia – riferendosi al Governo – ma dall’alluvione ai migranti centralizzando tutte le decisioni senza alcun confronto con la conferenza delle Regioni e gli enti locali e soprattutto senza un piano condiviso. Se vogliono decidere tutto a Roma se ne assumeranno la responsabilità ma continueranno a sbagliare”. Il rischio, per il governatore emiliano-romagnolo, è quello di “vedere nelle nostre città le tendopoli”, segno di un sistema di accoglienza “completamente fallito”. Infine, Bonaccini torna sul tema della equa ripartizione, su cui si era espresso anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “In alcune regioni è sbilanciata” dice il governatore riferendosi all’alto numero di persone migranti arrivate in Emilia-Romagna. “Noi a maggio abbiamo avuto quella ‘cosina’ chiamata alluvione. Siamo impegnati fortemente anche in altro”, conclude Bonaccini, rivelando di aver scritto anche al ministro Piantedosi per un tavolo condiviso sul tema migranti, ma dal quale ancora non ha ricevuto risposta.

Foto LaPresse