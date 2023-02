Stop crediti Superbonus, presidente Tar Bologna: "Aumenteranno i ricorsi"

La decisione del Governo di bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura del Superbonus produrrà quasi certamente "un contenzioso notevole" nei Tribunali amministrativi.

Lo ha detto oggi il presidente della sede bolognese del Tar dell'Emilia-Romagna Andrea Migliozzi, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, come riferisce la Dire: "Questo stop dato dall'esecutivo produrrà effetti a valle per tutti i provvedimenti che andranno a incidere negativamente sulle aspettative degli utenti, che hanno il diritto di opporsi nei termini e con le modalità previste dalla legge". Per quanto riguarda le decisioni che prenderanno i giudici in materia, Migliozzi si limita ad affermare che "noi staremo qui a vedere la legittimità o meno dell'operato dell'amministrazione e la fondatezza o meno delle pretese" di chi presenterà ricorso.

Molte le reazioni allarmanti dopo la decisione del Consiglio dei ministri di abrogato la possibilità di cedere i crediti degli interventi di ristrutturazione, per il cosiddetto superbonus: "Metterà a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro, in Emilia-Romagna e decine di aziende serie" osserva Fillea Cgil Emilia-Romagna "Questo governo - si legge in una nota - attacca il settore delle costruzioni e manca di una visione strutturale per il futuro green del Paese, per l’efficientamento energetico, la riqualificazione, la rigenerazione urbana e misure volte a contrastare il dissesto idrogeologico".

"Fermando l’acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza una soluzione strutturale alternativa ci sarà una grave crisi sociale ed economica per migliaia di famiglie e imprese". E' l'allarme di Ance Emilia-Romagna, l'Unione Regionale Costruttori Edili.

"Difficoltà e potenziali impatti sul sistema economico dell'Emilia-Romagna dopo la decisione del Governo di bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura del Superbonus". Questa la tematica della riunione annunciata per il prossimo venerdì tra gli assessori della Regione Emilia-Romagna, all'Economia Vincenzo Colla e al Bilancio Paolo Calvano, con le associazioni di categoria e il sistema regionale delle imprese. All'incontro, in programma quel giorno alle 16.30 in viale Aldo Moro 44, sono stati invitati i rappresentanti regionali di Confindustria, Ance, Cna, Confartigianato, Tavolo Banche, Unioncamere, Anci e Upi. La finalità del summit in viale Aldo Moro appunto trarre un primo bilancio sulle possibili ripercussioni dello stop sulle realtà del nostro territorio regionale.