Minori, a Bologna e provincia crescono denunce e arresti

Il numero di segnalazioni di minori tra i 14 e i 17 anni denunciati o arrestati nella Città metropolitana di Bologna "registra un incremento significativo nel biennio 2022-2023". Questo è quanto emerge dal rapporto 'Criminalità minorile e gang giovanili', realizzato dal Servizio Analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale e presentato questa mattina a Roma.

Superata la soglia delle 1000 segnalazioni

Nel dettaglio, dalle 781 segnalazioni del 2021 si è passati alle 1.099 del 2022 e alle 1.077 dello scorso anno, con "valori annuali comparabili a quello del picco positivo della serie storica (1.181) che si registra nel 2014". Nel periodo in esame, si legge nel rapporto, "le segnalazioni dei minori stranieri denunciati o arrestati sono superiori a quelle degli italiani" per tutti gli anni presi in considerazione, vale a dire quelli compresi tra il 2010 e il 2023. Per quanto riguarda le singole tipologie di reato, a Bologna e provincia "tra il 2022 e il 2023 si registrano incrementi significativi" di denunce e arresti "per rapina (26,26%), furto (30,67%) ed estorsione (55,56%)", oltre a "lesioni dolose (44,34%) e minaccia (20,59%)", a fronte di "decrementi significativi per rissa (-52,63%) e percosse (-42,11%)". Per due reati, infine, emerge uno scollamento tra il dato relativo ai minori italiani e quello sui minori stranieri.

In crescita i casi di minori italiani, calano gli stranieri

In particolare, tra il 2022 e il 2023 "le segnalazioni a carico di minori italiani denunciati o arrestati per danneggiamento aumentano del 44,44%, mentre quelle relative agli stranieri registrano un decremento del 48,28%", e nello stesso periodo "le segnalazioni di minori italiani per violenza sessuale diminuiscono e quelle a carico di minori stranieri più che raddoppiano".