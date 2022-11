Porta la moglie in ospedale, i ladri gli svaligiano casa: colpo da 40mila euro in Valsamoggia

Un furto da circa 40mila euro è stato portato a termine in Valsamoggia nel pomeriggio di lunedì, da parte di una banda di malviventi che poi si è dileguata. Secondo quanto riferito dal proprietario agli inquirenti, i ladri sarebbero entrati in azione approfittando del fatto che l'uomo, un 72enne, avesse portato la moglie al pronto soccorso di Bazzano.

Una volta rientrato temporaneamente in casa per delle urgenze il signore si è accorto dell'effrazione, scoprendo poi anche che i ladri avevano ripulito l'abitazione di contanti e gioielli, per un totale di circa 40mila euro.

Subito sul posto si sono recati i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale, coordinati dal tenente Stefano Bacci, che hanno iniziato a indagare sull'accaduto e risalire all'identità dei responsabili. A quanto pare si tratterebbe di ladri professionisti, che con tutta probabilità hanno pazientemente atteso che il 72enne si assentasse per entrare in azione. Sul posto -gran parte della refurtiva era contenuta in una cassaforte, appositamente tagliata e forzata- sono anche state trovate tracce dell'utilizzo di alcuni elettroutensili, tra cui forse una smerigliatrice a batteria.

Nella zona, nell'ultimo periodo, si sono ripresentati episodi di furti o tentati furti nelle abitazioni più isolate. Una decina di giorni fa era toccato alla remota frazione di Sartorano, nel comune di Monte San Pietro, a essere presa di mira da un monovolume sospetto, poi fatto allontanare dall'allarme lanciato da alcuni residenti.