Si agita alla vista dei Carabinieri: in tasca cocaina e hashish

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 40enne di origini marocchine, residente in provincia di Modena, metalmeccanico, già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta poco dopo le ore 14:00 del 16 giugno, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale in località Caselle del comune di Crevalcore.

Quando la pattuglia ha fermato una Fiat Punto di colore nero, conducente e passeggero si sono agitanti, così i Carabinieri hanno effettuato la perquisizione personale e veicolare trovando addosso al 40enne, complessivamente 11 involucri di cocaina, pari a 16 grammi, altri 2 involucri di hashish, del peso complessivo pari a 11,60 grammi, e all’interno di una tasca del pantalone e del portafogli, alcune banconote di piccolo taglio, per 210 euro.



La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 40enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo fissato con rito direttissimo.

Sempre in provincia, un uomo di 23 anni è stato arrestato per spaccio di droga a San Pietro in Casale. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio per le vie del centro, si sono avvicinati al 23enne che si trovava seduto su un muretto in compagnia di una ragazza. Alla vista dei militari, il giovane si è alzato e ha cercato di fuggire e ha gettato un borsello nel cassonetto dei rifiuti.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 22 giovani, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, 10 dei quali ancora minorenni all’epoca dei fatti, tutti indagati per cessione di sostanze stupefacenti. L’attività nasce da un’indagine dei Carabinieri del 2022, finalizzata ad arginare il consumo di droga tra i giovani di Molinella.