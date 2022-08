Crevalcore, rimpasto in Giunta: arriva Annalisa Bergamini

L’assessora all’Istruzione del Comune di Crevalcore, Rossella Picchioni, si è dimessa dall'incarico ed è stata sostituita da Annalisa Bergamini.

La nuova assessora all’Istruzione è Annalisa Bergamini, crevalcorese, già consigliera incaricata per i Progetti

di sostenibilità ambientale con le scuole, laureata in Scienze agrarie e con una lunga esperienza di militanza

ambientalista e di attivismo nelle associazioni ambientaliste.

Da diversi anni, inoltre, è stata promotrice e volontaria nel progetto Pedibus e Bicibus, di cui ha seguito il progetto partecipativo, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, “Crevalcore verso una mobilità scolastica sostenibile” per sostenere e realizzare una mobilità scolastica sempre più attenta alla salute della popolazione e all’ambiente.

"Ringrazio innanzitutto il sindaco Marco Martelli per la fiducia che mi ha dimostrato proponendomi questo

incarico. - afferma Annalisa Bergamini - Mi appresto a seguire la traccia del lavoro dell’assessora Picchioni

che mi ha preceduto e che ringraziamo tutti per l’impegno sin qui profuso, in particolare durante la fase di

emergenza pandemica che ha richiesto da parte di tutti sforzi davvero considerevoli".

"Con l’inizio del nuovo anno scolastico, e speriamo con il progressivo contenimento dell’emergenza pandemica, ripartiremo con l’entusiasmo e l’attenzione necessari per le nostre scuole, che rappresentato una delle priorità più forti per la nostra amministrazione. I nostri bambini e bambine, come anche le nostre ragazze e ragazzi, saranno ancora di più al centro delle nostre politiche con una attenzione ai temi ambientali da cui una buona scuola non può

assolutamente prescindere, come l’emergenza climatica e le problematiche anche attuali rendono chiara

l’urgenza".