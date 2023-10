Criminalità: Bologna svetta per violenze sessuali, percosse ed estorsioni 

Appena fuori dal podio Bologna nella classifica stilata dal Sole 24 Ore secondo l’indice di criminalità – in base alle denunce presentate – delle città italiane nel primo semestre 2023. Il capoluogo emiliano si piazza al quarto posto (mantiene la stessa posizione dello scorso anno), dietro a Milano, Rimini e Roma, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione.

Guardando alcune voci più nel dettaglio la città turrita guadagna pure terreno. Bologna spicca al secondo posto per stupri e percosse. Di oggi l'ultimo caso denunciato circa un tentato stupro, che segue di pochi giorni episodi simili, registrati nel territorio felsineo.

Non solo violenza. Il capoluogo emiliano è anche quarto in Italia per estorsioni, quinto per delitti informatici, sesto per furti.E ancora si aggiudica una poco lusinghiera ottava posizione per rapine denunciate .

Metodologia

Questa la fotografia scattata dall'indagine del Sole, sui numeri estratti dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

"I dati - spiega il quotidiano - fotografano i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera).

Per elaborare le classifiche provinciali il numero dei segnalazioni rilevate è stato rapportati alla popolazione residente della provincia (Istat al 1 gennaio di ogni anno)".

Ecco come era andata per Bologna nel 2022

Dando uno sguardo alla classifica del Sole 24 Ore stilata nel 2022 notiamo come la situazione generale resti invariata. Bologna (sulla base delle denunce di reato recepite nell'anno 2021) era già la prima città fuori dal podio: dato che per lo scorso anno era però migliorativo rispetto ai dodici mese precedenti (infatti il capoluogo emiliano nel 2021 si trovava in seconda posizione)

Tra le prime posizioni sulla vetta della classifica generale il capoluogo emiliano nella classifica 2022 ci era finito a causa delle 50.559 denunce di reati registrate nell'anno 2021, vale a dire una media di 4.977, 7 denunce per 100.000 abitanti

Bologna con un -15,3 per cento, era tra le grandi città con la flessione più marcata (come mostra la tabella del Sole in basso): infatti eravamo passati da un 63.248 denunce del 2018 alle 50.559 del 2021. Ovviamente non è dato sapere - ed è bene sottolinearlo - se si è denunciato di meno, o realmente gli episodi criminosi sono stati inferiori.

Dando uno sguardo alle diverse tipologie di reato denunciate si osserva come - secondo quanto elaborato dal Sole nel 2022- a Bologna i crimini più denunciati nel 2021 erano state sempre le violenze sessuali (anche nel 2022 secondo posto in classifica per Bologna, come nel 2023)

Quest'anno la città felsinea migliora invece sul tema furti: siamo infatti in sesta posizione vs la quarta del 2022. Idem per le rapine, passiamo dalla terza posizione dello scorso anno all'ottava del 2023. Perdiamo fortunatamente quota anche sugli omicidi volontari (dal 27°posto del 2022 al 61° del 2023).

La situazione invece è in via di peggioramento per altre tipologie di reati come le estorsioni (saliamo vertiginosamente al 4° posto nel 2023, mentre nel 2022 eravamo al 13°), danneggiamenti (passiamo dall'11° posto al 9° odierno), contrabbando (guadagniamo una posizione in salita: dal 29°al 28°)