Crisi energia, gli esperti in Fiera tra presente e futuro: "Sì a nuove tecnologie, ma sarà un 2023 difficile" | VIDEO

Transizione ecologica, nuove tecnologie, crisi energetica: questi solo alcuni dei temi trattati da Bologna Fiere Water&Energy, l'appuntamento che dal 12 al 14 ottobre vede i player più importanti e innovativi del settore energetico ritrovarsi al padiglione 32 di Bologna Fiere per discutere del presente e del futuro delle energie. La parola chiave per il futuro è "sostenibilità", ma il mercato e i cittadini sono chiamati a far fronte ad un'immediata crisi che sta colpendo l'intera Europa.

Grande spazio durante la prima giornata di incontri è stato dato alle nuove energie rinnovabili: fotovoltaico, eolico ma anche idrogeno, quest'ultimo vero cavallo di battaglia dell'assessore allo Sviluppo economico e green economy della regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla.