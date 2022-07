Crisi di governo: Draghi chiede fiducia sulla risoluzione Casini

Mancano una manciata di ore al verdetto, e il testo sul quale si voterà è stato presentato al Senato dal bolognese Pierferdinando Casini. Così la politica bolognese entra nel vivo della crisi di governo che per tutta la giornata sta tenendo impegnato il parlamento e il destino del governo Draghi. Il testo, la risoluzione Casini, è stato consegnato una manciata di minuti dopo quello analogo e opposto del leghista Roberto Calderoli.

E' stato direttamente il presidente del consiglio Mario Draghi a chiedere nel tardo pomeriggio la fiducia al suo esecutivo sulla base del testo scritto e presentato da Casini, dove si chiede sostanzialmente di andare avanti in continuità e di mettere in sicurezza le riforme in agenda.

"Non c'è nessun segnale, solo rispondere a premier"

Il suo pensiero, il senatore bolognese Casini lo affida ai taccuini poco dopo la presentazione della risoluzione. "Ho visto molti giornali che raccontavano come molti partiti fossero in attesa di un segnale dal presidente Draghi. Qual è il segnale che aspettiamo da Draghi? Perché qua non c'è nessun segnale da attendere, qui dobbiamo solo rispondere alla domanda del premier. Perché o si vota stasera la fiducia per poi trovarci il giorno dopo a manifestare con i tassisti o siamo disponibili a continuare con forza e responsabilità su questa strada. Ribadisco il perché dobbiamo continuare con il Governo Draghi. Perché dobbiamo completare il Pnrr, proteggere i redditi delle famiglie messe sotto stress da molti punti di vista, completare le riforme avviate e reagire alla crisi energetica causata dalla guerra all'Ucraina. Irresponsabile chiedere elezioni con queste urgenze".