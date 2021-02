Crisi di governo e ipotesi Draghi, Clancy: "Fa specie vedere in questà città chi esulta per il governo tecnico"

"L'esito della crisi politica nazionale è una tremenda sconfitta della politica. Colpa, innanzitutto, di Italia viva. Stupisce, e non poco, che nella nostra città qualcuno stia invece festeggiando un governo tecnico o pensando a come replicarne gli schieramenti quando invece dovremmo pensare a prospettare un'idea di citta' per il prossimo decennio". A Bologna anche Coalizione civica legge le evoluzioni della crisi di Governo con le lenti delle prossime elezioni amministrative.

Ad intervenire sul tema è la consigliera comunale Emily Clancy, che si aggiunge così alle dichiarazioni rilasciate da diverse sponde della politica cittadina: da Andrea De Maria (Pd) a Lucia Borgonzoni (Lega) e Giancarlo Tonelli (Bologna civica).

"Ci delude la politica che abdica al suo ruolo in favore di governi tecnici- afferma Clancy- ed è quanto mai preoccupante che questo avvenga proprio quando c'è bisogno di soluzioni e scelte politiche coraggiose, che sappiano far fronte agli effetti economici, sociali e sanitari devastanti che sta avendo e avrà la pandemia".

Ai cittadini di Bologna "serve sapere se continuerà il blocco dei licenziamenti, quali iniziative verranno messe in campo per salvaguardarne il reddito e il diritto all'abitare- continua la consigliera di sinistra- e se il recovery plan comprenderà un green new deal o la messa in sicurezza del nostro paese, della sua edilizia scolastica, delle sue infrastrutture, se ci saranno investimenti sul sistema sanitario nazionale e su una medicina di prossimita' basata sulla prevenzione". Ora più che mai, conclude Clancy, "serve ridurre le disuguaglianze acuite dalla pandemia, non proteggere interessi particolari e di gruppi di potere". (Pam/ Dire)