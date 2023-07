Crisi Maccaferri, il gruppo: "Chiuso il concordato in tribunale"

Il Tribunale di Bologna "ha dichiarato, il 23 giugno, la chiusura della procedura di concordato preventivo della società Officine Maccaferri spa". Lo comunica, esprimendo sul punto "grande soddisfazione", la stessa società, che tiene a "ringraziare gli organi della procedura, il cui rigore ed efficacia hanno consentito di gestire al meglio il percorso svolto fino a questo momento".

Nel maggio 2020, si legge, il ricorso al concordato "è stato ritenuto la via più efficace per permettere a Officine Maccaferri di accedere a nuove risorse finanziarie, consentendo il rilancio di una società che in oltre 140 anni ha sempre dimostrato di essere solida e profittevole".

E grazie "all'aumento di capitale per complessivi 60 milioni di euro, interamente versato dai soci di OM Topco Sarl, società partecipata da Ad-Hoc Group- il gruppo di investitori composto da Carlyle global credit investment management Llc, Man Glg e Stellex capital management- Officine Maccaferri ha potuto contare su un'iniezione di finanza che le ha permesso di eseguire il piano concordatario in tempi record".

Con la decisione del Tribunale di Bologna, riassume quindi il presidente di Officine Maccaferri Sergio Iasi, "possiamo dire con orgoglio che abbiamo chiuso in tempi record un percorso complesso, ma che non ha mai visto venir meno la determinazione di tutti e il sostegno degli azionisti, e possiamo affermare di aver mantenuto la promessa che avevamo fatto al mercato: Maccaferri ha riconquistato la posizione di leader internazionale che gli spetta, grazie a un focus su soluzioni innovative che generano valore nel tempo dal punto di vista economico, sociale e ambientale". Questo risultato, chiosa, "ci inorgoglisce e ci permette di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo".

La conclusione positiva della procedura di concordato, prosegue la nota, "conferma la solidità strutturale del business e delle performance di Officine Maccaferri, che in questi anni ha continuato con successo ad implementare la propria strategia di sviluppo, aumentando strutturalmente la generazione di cassa anno dopo anno e registrando straordinari risultati economico-finanziari". Nell'esercizio conclusosi lo scorso 31 dicembre, infatti, "Officine Maccaferri ha registrato un fatturato record, pari a 665,7 milioni, in aumento del 23,1% rispetto ai 540,5 milioni del 2021, con un aumento del valore della produzione di 125 milioni, pari al 23%". Anche per il Ceo Lapo Vivarelli Colonna "la chiusura della procedura di concordato è un'ulteriore conferma della solidità del nostro piano di sviluppo e degli ottimi risultati raggiunti, che ci permetteranno di continuare a perseguire i nostri ambiziosi obiettivi di crescita su scala globale". Ora Officine Maccaferri "affronterà il futuro con un nuovo piano industriale che le consentirà di concentrarsi sul percorso di consolidamento della propria posizione di leader di mercato, e continuerà ad impegnarsi nell'offrire soluzioni tecniche ad alto valore aggiunto e sostenibili ad una clientela globale diversificata e nello sviluppo di nuovi prodotti all'avanguardia in tutte le linee di business, rafforzando la propria reputazione di brand riconosciuto in tutti i segmenti dell'ingegneria civile e ambientale".

