Crisi idrica, Bonaccini chiede al governo lo stato d'emergenza: colpita duramente l'agricoltura

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha annunciato che la regione chiederà al Governo lo stato d'emergenza per crisi idrica. Una richiesta che "va preparata bene - sottolinea Bonaccini sui suoi social - per evitare, come è accaduto in passato ad altre Regioni, che venga negata". Nei prossimi giorni "Ci sarà anche una riunione della Conferenza delle Regioni ed è lì che dobbiamo porre il tema per chiedere al Governo un intervento immediato e soprattutto un riguardo per tutto il Bacino del Po", aggiunge il presidente dell'Emilia-Romagna. "Non piove da troppo tempo e c'è uno stato evidente di emergenza, in particolare per l'agricoltura".