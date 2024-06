La Critical Mass sfila per le strade di Bologna | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questo è il fine settimana della Ciemmona 2024, la ‘critical mass interplanetaria’ contro smog e cemento. Bologna, per tre giorni, sarà il centro dell’evento: i manifestanti, invece che a piedi – come in un normale corteo – saranno sulla sella della bicicletta. L'appuntamento per il primo pomeriggio di oggi era al parco Don Bosco, in zona Fiera.

La critical mass ha radici più che ventennali ed è un fenomeno conosciuto a livello mondiale. La Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) la definisce come “uno strumento di lotta adottato da ciclisti di tutto il mondo per rivendicare maggiore spazio per le biciclette. L'idea di base è che una ‘massa’ di ciclisti, può essere molto ingombrate e può farsi vedere molto bene. Si tratta infatti di pedalare tutti insieme per le vie della città. L'itinerario non è deciso in partenza, ma affidato all'estemporaneità di chi sta davanti”.

Le biciclette che stanno sfilando per la città, come riporta la Dire, hanno forme e colori di ogni tipo: dai velieri pirateschi fino alle biciclette a due piani, come si vede nel video. Si tratta di “un’occasione di riappropriazione festosa delle strade, di rivendicazione di uno spazio urbano a misura di esseri viventi (umani e non), per il diritto a una mobilità senza confini” scrivono online gli organizzatori. “Un'ondata di gioia a pedali, un'invasione di biciclette, monocicli, tricicli, skate e qualsiasi cosa si muova a trazione umana per portare un'aria fresca in città, un vento di libertà senza gasolio, senza smog, senza cemento", spiegano i promotori con una critica rivolta in particolare al Passante di mezzo, ovvero “il raddoppiamento di autostrada e tangenziale” che “incombe grigio sul futuro della città. Ma un'altra Bologna r/esiste a questi cambiamenti, si oppone alle opere inutili e dannose per l'ambiente (dopo Civis, People Mover, Fico, stazione Av)”.