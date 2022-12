Criticità al Carcere del Pratello: "A causa anche delle surreali modifiche legislative"

Dopo i disordini dei giorni scorsi, ieri al carcere minorile del Pratello la visita del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, insieme al senatore Marco Lisei. La loro presenza all’istituto penitenziario per i minorenni bolognese "per esprimere vicinanza e sostegno a tutto il personale impegnato", fanno sapere in una nota.

Nella circostanza, Bignami e Lisei hanno avuto modo di verificare le condizioni lavorative del personale e della struttura, nonché - rimarcano - "constatare la situazione di sovraffollamento che persiste ormai da tempo e che sta determinando enormi disagi a causa delle surreali modifiche legislative che consentono a detenuti maggiorenni di trovare alloggio negli istituti penitenziari minorili".

“La situazione è davvero drammatica - aggiungono Bignami e Lisei, assieme a Francesco Borelli Responsabile Provinciale FDI del Dipartimento Forze dell’Ordine - ed è dovuta soprattutto alla carenza di personale di polizia penitenziaria, determinata da scelte passate errate come l'ampliamento del secondo piano, ma anche all’assenza di ulteriori figure esperte, che insieme ai funzionari giuridici pedagogisti, potrebbero contribuire alla buona riuscita dei percorsi rieducativi dei ristretti".

"Nell’ultimo periodo nelle strutture minorili, c’è una situazione di disagio e grande tensione - rimarcano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni - Ci impegneremo per risolvere al meglio tali criticità emerse, affrontando anche l’attuale sistema che prevede l’ospitalità negli istituti penitenziari minorili di ragazzi fino al 25esimo anno d’età, qualora i reati siano stati commessi da minorenne. Dobbiamo ringraziare gli Agenti e il Personale impegnato la cui professionalità e abnegazione consente di fronteggiare una situazione al collasso”