Paura in via Marzabotto, crolla una gru e finisce su un palazzo | VIDEO

Tragedia sfiorata stamattina in via Marzabotto dove alle 12.45 è crollata una gru di un cantiere. La gru si è schiantata sulla strada colpendo il palazzo di fronte ma per fortuna nessuno è rimasto ferito: in quel momento non stavano transitando né auto né pedoni.

Danni al palazzo di fronte, il forte impatto della gru ha provocato la lesione di un terrazzo all'ottavo piano. Per fortuna, anche in questo caso, senza danni alle persone.

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Presente anche il sindaco Matteo Lepore con il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e l'assessore Simone Borsari. La strada è chiusa.