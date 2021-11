Crolla il tetto: rimane incastrato sotto le macerie per tutta la notte

Un 60enne è rimasto sepolto per tutta la notte sotto le macerie del proprio tetto di casa, riuscendo a liberarsi solo dopo diverse ore. E' accaduto in una casa di campagna a Copparo, nel ferrarese. L'uomo, che miracolosamente è uscito illeso dal crollo, è stato coinvolto dalla caduta di una porzione di tetto, ieri intorno a mezzanotte, mentre era solo nella sua abitazione. I carabinieri di Ferrara sono ora sul posto per cercare di verificare la natura del crollo e accertare i dettagli di quanto accaduto.