Crolla facciata di palazzina a Ozzano: nessun ferito condominio evacuato

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Ozzano dell'Emilia, dove la facciata di rivestimento di una palazzina di tre piani si è staccata improvvisamente, rovinando nel vicino giardino condominiale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e i carabinieri. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale, mentre i pompieri mettevano in sicurezza l'area, assicurandosi che non vi fossero problemi di stabilità. Non si sono registrati feriti.