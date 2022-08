Aggredito a Crotone, torna a Bologna: come sta Davide Ferrerio

Davide Ferrerio, 20anni, il ragazzo di Bologna aggredito a Crotone lo scorso 11 agosto, è tornato in città con un volo dell'Aeronautica militare, per essere trasferito all'ospedale Maggiore, come rende noto Ansa.

Bolognese di madre crotonese, era in vacanza in Calabria, quando è stato pestato nel centro della città calabrese da un ventiduenne, originario della provincia di Roma, che è stato arrestato poche ore dopo dalla Squadra Mobile di Crotone. Sarebbero indagate anche due donne, madre e figlia, per favoreggiamento.

Davide ha riportato una gravissima emorragia cerebrale ed è ancora in coma farmacologico.

Grande tifoso del Bologna, per Davide si è obilitato anche l'allenatore Sinisa Mihajlovich con un video messaggio: "Ciao Davide, purtroppo nel mondo ci sono persone che pensano di risolvere le cose con la violenza. Ti siamo vicini e ti aspettiamo presto a Casteldebole, sarai mio ospite. Svegliati presto, prima ti svegli e prima ci conosceremo - dice Sinisa - Così conoscerai anche i giocatori per i quali fai il tifo e che ti appassionano molto".

Il fratello di Davide ha raccontato di far ascoltare i cori e l’inno del Bologna al 20enne: "Sono sicuro che sentirai queste mie parole - conclude Mihajlovic - un abbraccio e forza".

Le indagini

Proseguono intanto le indagini della polizia crotonese che esamineranno i telefoni dei tre indagati e della vittima. Secondo quanto riferito dalla mamma, Davide sarebbe uscito di casa alle 21 per incontrare un suo amico.

Le telecamere installate nella zona mostrano Davide inseguito e raggiunto dal 22enne, poi la ginocchiata allo sterno, due pugni in faccia e la fuga. A quel punto il ragazzo è rimasto a terra privo di sensi.

(Davide Ferrerio _Foto Today)