Il Cua torna in piazza, tensione con la polizia. "Nessun passo indietro" | VIDEO

Il Cua torna in corteo e invita formalmEnte l'università ad un tavolo sull'emergenza abitativa: "Con la presente, portiamo all'attenzione del Rettore e dell'Alma Mater Studiorum tutte le rivendicazioni che da mesi student3 e precari3 portano avanti in merito alla questione abitativa. Da Via Oberdan 16 ad Aula Roveri Occupata, dalle aule alle piazze ribadiamo di non essere disposte a fare nessun passo indietro. Vogliamo una vita bella".

La manifestazione è partita nel tardo pomeriggio da piazza Verdi per dirigersi prima davanti al Rettorato e poi in centro. Momenti di tensione con la polizia quando il corteo ha provato a sfondare il cordone. Non risultano feriti.