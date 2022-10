Il Cua lascia lo studentato occupato. "Ci spostiamo altrove, situazione affitti irrisolta"

Dopo due giorni di occupazione, il collettivo Cua lascia lo studentato Beyoo di via Serlio a Bologna. All'origine della decisione, scrive il collettivo sulla propria pagina Facebook, c'è il fatto che "questa mattina, come avevamo richiesto, abbiamo ottenuto un tavolo di trattativa con la proprietà svoltosi all'interno di Beyoo".

Il referente della proprietà, proseguono gli attivisti, "si è fatto carico di iniziare un protocollo di intesa con con l'Università ed ErGo per destinare parte dell'immobile all'emergenza abitativa". Tuttavia, sottolineano dal Cua, "in questo contesto rimane assordante il silenzio dell'Università, che non ha voluto prendere parte all'incontro di oggi".

Ora, ottenuto il tavolo di trattativa- e anche "per permettere a chi ha già pagato cifre allucinanti (e ha già subito due mesi di ritardi) di poter entrare il prima possibile" nello studentato- "decidiamo di uscire da Beyoo spostando la nostra occupazione altrove, non perché la situazione degli affitti si sia risolta o modificata, ma per portare su altri punti di questa città la lotta per l'abitare".

Ora il collettivo dà appuntamento alle 17 in via Zamboni 38, che "andremo a caratterizzare come nuova occupazione aperta all'emergenza casa, nuovo punto di sportello sull'abitare ed hub della convergenza in vista del corteo di domani".