Cuccioli di cane tenuti in cantina: scatta la denuncia per il proprietario

Stanno tutti bene, ma le condizioni nelle quali erano stati lasciati hanno fatto scattare la denuncia. Condomino 30enne denunciato per abbandono di animali in una palazzina in zona Fiera, dove ieri mattina sono arrivate le volanti della polizia. Nelle cantine del condominio sono stati recuperati otto cuccioli di cane.

Tutto è partito dalla segnalazione da parte di alcuni condomini che da un paio di giorni sentivano dei lamenti proveniente da basso. Giunti sul posto e seguendo i latrati, gli agenti hanno fatto accesso alle cantine e all’interno di una di esse individuavano i cuccioli meticci all’interno di un sacco. La stanza versava in condizioni igienico sanitarie precarie.

Dopo aver recuperato le bestiole e averle portate in auto, i poliziotti hanno contattato personale veterinario ASL, il quale ha verificato che i cuccioli versavano in buone condizioni di salute. Gli agenti della Polizia di Stato attraverso ulteriori accertamenti sono poi riusciti a risalire al proprietario, che risiede nel condominio e che confermava di essere il proprietario della madre dei cuccioli che aveva avuto la cucciolata circa un mese fa. Il proprietario alla fine è appunto stato denunciato per abbandono di animali, mentre i cuccioli con la madr sono stati affidati al Canile di San Giovanni in Persiceto, per poter essere accuditi e per poter avere l’opportunità di essere adottati.