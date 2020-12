La "Cultura gastronomica bolognese" patrimonio dell'Unesco: al via la candidatura

La parola "bolognese" è seconda solo a "pizza" nelle ricerche sul web, la mortadella è tra i prodotti più imitati del pianeta. Continua il percorso verso la candidatura "per fermare la perdita dei valori storici e per affermare che Bologna non è solo mortadella o ragù . Segrè: "Grassa non in senso metabolico, ma di accoglienza"