Savena, apre la quarta Cucina popolare: "Dopo tre anni di lavoro"

Apre i battenti la Cucina popolare numero 4. Ad ospitarla dal 22 febbraio la Casa di Quartiere Villa Paradiso, in via Emilia Levante, 138 e arriva dopo le mense del Battiferro, Italicus e Saffi.

Come fa sapere l'associazione di volontariato Civibo "c’è il container-magazzino, c’è la cucina, ci sono le cuoche e i cuochi guidati dal nostro presidente e chef Giovanni Melli, ci sono volontarie e volontari: a partire da martedì 22 febbraio 2022 si cucina, si preparano i pasti per l’asporto, si consegnano circa 50 pasti a ospiti (in questa realtà soprattutto famiglie numerose con fragilità economica e sociale), insomma si parte un po’ in sordina per calibrare per bene le forze e l’offerta, come per altro abbiamo fatto con le altre tre Cucine popolari Battiferro, Italicus, Saffi".

Non si tratta di un'apertura “in pompa magna – questa la faremo quando avremo calibrato per bene quello che stiamo facendo – ma apriamo finalmente dopo tre anni di lavoro e di relazioni con il Quartiere, con il Comune (che è anche proprietario degli immobili), con il Circolo Sociale e Culturale Villa Paradiso, con le tante volontarie e i tanti volontari che si sono prodigati ed hanno anche lavorato in questi anni per supportare, con derrate alimentari consegnate a domicilio, le famiglie in difficoltà".