Cucine popolari alla Dozza con il cibo internazionale: "Inclusione assoluta"

Le Cucine Popolari, le mense sociali con diversi punti in città, "reduci" dal tradizionale pranzo di Ferragosto per i più fragili, hanno risposto all'invito di Rosa Alba Casella, direttrice del carcere di Bologna, e porteranno i sapori della loro terra ai detenuti stranieri: "Da sempre, da quando le Cucine Popolari hanno iniziato la loro attività di volontariato, ci siamo posti un obiettivo poi divenuto un principio etico fondamentale per tutti i nostri volontari e amici: dare sostegno e accoglienza a chi, per diversi motivi, non riesce a garantirsi nemmeno un pasto caldo, senza distinguo di provenienza geografica, culto religioso e orientamento sessuale. La cifra della nostra accoglienza risiede soprattutto nel non discriminare nessuno: la nostra solidarietà non ha bandiere né colore", dice a Bologna Today Roberto Morgantini, patron della mensa sociale, e che in carcere è entrato per la prima volta tanti anni fa.

"Abbiamo sposato un'idea di inclusione assoluta. Per questo motivo - mercoledì 24 agosto - abbiamo accolto con entusiasmo l'invito ad entrare nell'istituto penitenziario bolognese, con le nostre Cucine, affinché i detenuti, soprattutto quelli di altre nazionalità, possano, anche se solo per un giorno, riassaporare i sapori della loro terra e sentirsi così un pò meno distanti dalle proprie origini".

Ma non è tutto: non solo i volontari proporranno pietanze "interculturali", ma le spiegheranno anche in diverse lingue: dal romeno, all'arabo.

"Riteniamo che, senza entrare nel merito dei singoli procedimenti giudiziari - fanno sapere dalle Cucine - è fondamentale manifestare, anche con sporadici episodi, la nostra solidarietà anche ai detenuti, ricordando, a loro e alla società civile, di continuare a far parte sempre e comunque del genere umano. Mercoledì al carcere Dozza porteremo, se non il sapore della libertà, almeno il gusto della solidarietà, e di questo ne siamo già orgogliosi".