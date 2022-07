Cucine popolari cerca volontari: come fare per donare un po' di tempo ai più fragili

"Chiediamo a tutte e a tutti di collocare nei propri pensieri l’opportunità di dedicare, dopo le sacrosante ferie, un po’ del proprio tempo per dare una mano a coloro che stanno in fondo alla fila e fanno fatica a conciliare il pranzo con la cena. Sono tanti, più di quanti ci possiamo immaginare" benchè "lasciare per qualche tempo le attività che ci assorbono tutto l’anno ed andare in vacanza fa bene al nostro fisico ed allo spirito. Ci si riposa, ci si prende cura di sé, dei famigliari. delle amiche e degli amici, ci si immerge in ottime letture e si pensa".

Così le Cucine popolari, le mense sociali con quattro punti in città, cercano volontarie e altri volontari "per questo vi invitiamo a pensarci. Aiutare gli altri, vi assicuriamo, fa bene".

"E abbiamo bisogno anche di disponibilità per il sabato e la domenica - continua la nota - sino ad ora non siamo riusciti ad accogliere le disponibilità di chi, lavorando, si era offerta o offerto per questi due giorni, ora vogliamo farlo perché le difficoltà delle famiglie e delle persone sono fortemente in aumento, ma senza il vostro apporto sarà difficilissimo. Pensateci"

Chi è interessata o interessato può scrivere a info@civibo.it specificando in quale Cucina popolare può prestare volontariato e/o se è disponibile il sabato e la domenica.