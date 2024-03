Cucine popolari fa il bis: "Al Navile un vero doposcuola internazionale"

Cucine Popolari fa il bis. A quasi un anno dal primo doposcuola, nato su iniziativa di alcuni volontari "per contrastare la povertà educativa largamente influenzata dall’ambiente familiare, economico e sociale in cui i bambini, figli degli ospiti nascono e crescono, dopo un’indagine conoscitiva dei nuclei familiari con figli ospiti delle Cucine - si legge in una nota - abbiamo deciso di aprire questo intervento socio-educativo nel quartiere Navile, un quartiere con larga presenza di immigrati e dove è nata la prima Cucina, il Battiferro".

Il doposcuola al Navile

In accordo con i servizi sociali e il Sest, i servizi scolastici del quartiere, il doposcuola si terrà in un’aula della Casa di quartiere Katia Bertasi, in via Fioravanti. I bambini di fascia elementare (6-11 anni) che frequentano sono 35. Le lezioni vengono tenute ogni venerdì dalle h 16,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle h 10 alle h 12.

"Oltre a diversi italiani accogliamo bambini provenienti da tutte le parti del mondo (Bangladesh, Pakistan, Albania, Kosovo, Marocco, Tunisia, Ghana Perù) un vero e proprio doposcuola internazionale".

A seguire bambini e bambine 25 volontari, molti ex insegnanti. E' presente anche un doposcuola per i bambini delle medie e per il biennio coordinato da altre associazioni. Durante le lezioni viene offerta una merenda che le Cucine Battiferro mettono a disposizione.

Oltre al doposcuola si tengono laboratori ludico-creativi e attività di aggregazione: "Ultimo in ordine di tempo la distribuzione delle Uova di Pasqua regalate dall’imprenditrice Caterina Bollini che le aveva acquistate per il suo ristorante in Sud Africa ma che poi sono state dirottate alle Cucine - fanno sapere - E poi prossimamente prima della fine della scuola, per la prima volta assoluta per questi bambini, cinema gratis al Modernissimo, ospitati gentilmente dalla Cineteca di Bologna", ma non è finita "per il prossimo anno tante altre iniziative affinché il doposcuola e la casa di quartiere diventino un centro di aggregazione e di inclusione per tanti bambini del quartiere".