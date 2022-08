Le Cucine popolari e il pranzo di Ferragosto: "Noi sempre al fianco degli invisibili" | VIDEO

A Ferragosto le città si svuotano ma, fortunatamente, c’è qualcuno che pensa a chi rimane. È Roberto Morgantini che, con le sue Cucine popolari, anche oggi ha offerto un lauto pasto a chi ne aveva bisogno. Nei punti di via del Battiferro e di via Saffi, infatti, le Cucine popolari hanno preparato bruschette, lasagne, arrosto o sformato di verdure per chi preferisce la cucina vegetariana. Stesso menù per l’evento del Parco dei Pini, a Borgo Panigale: qui il pranzo era a pagamento (25 euro la quota) e, oltre a mangiare, i commensali hanno potuto partecipare allo spettacolo teatrale organizzato insieme all’associazione Teatri di Vita. Presentato dallo youtuber e content creator Daniele Condotta, l’evento prevede la partecipazione di dieci stand-up comedian. I coperti al Parco dei Pini sono stati oltre duecento e ben cinquanta i volontari che si sono prestati per aiutare in sala e cucina.