Cudia nuovo Presidente di Marconi Express: "People Mover? Numeri positivi" | VIDEO

“Si è preso una bella pesca” commenta una giornalista. “In questi giorni ho imparato che questa è un’espressione bolognese – risponde lui sorridendo – ma posso dire che le difficoltà nella vita sono altre. Però siam pronti ad ogni tipo di sfida”. Si conclude così la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Cudia, nominato dall’assemblea dei soci di Marconi Express come nuovo Presidente. 55 anni, sposato, manager nel settore trasporti con esperienza in USA, Cina e India e reduce dalla sua ultima esperienza come amministratore unico di Infra.To, la società pubblica in house del Comune di Torino, dove ha portato a termine la realizzazione di una nuova linea della metropolitana.

People Mover

Il principale nodo da affrontare per Cudia è certamente il People Mover, finito nella bufera delle polemiche per le ripetute battute d'arresto. Dal primo gennaio al 30 settembre la monorotaia ha avuto più di un milione di passeggeri, con una crescita costante – dai 43mila di gennaio ai 600mila negli ultimi quattro mesi – superando la soglia minima prevista dalla concessione, sotto la quale il Comune di Bologna avrebbe dovuto riconoscere un contributo a Marconi Express.

“La monorotaia ha sempre funzionato. Deve avere una buona messa a punto, ed è quello che stiamo facendo. La sua apertura è stata anticipata, ecco il perché dei principali problemi. Ma i numeri sono positivi, quindi direi che è partita bene” dice Cudia a margine della conferenza stampa che si è svolta alla stazione Lazzaretto. Cudia sottolinea poi altri punti a favore della monorotaia, su tutti quello energetico: “È sempre difficile dire ‘ad emissioni 0’, ma l’energia autoprodotta dai pannelli solari (circa il 35%) e i rifornimenti di energia da fonti green certificate ci fanno essere soddisfatti”.