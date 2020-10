Cultura, la musica va avanti in sicurezza: Bologna non rinuncia al Jazz Festival

Il Bologna Jazz Festival è una rassegna "molto importante" che "si svolge in momenti di difficoltà grazie al coraggio e all'intelligenza degli organizzatori. La Regione si sta battendo affinchè le giuste e sacrosante misure per la sicurezza da Covid-19 non restringano ulteriormente la vita dei teatri che si trova già in situazione di massima sicurezza rispetto a tutti gli altri ambiti sociali". A dirlo è l'assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, intervenuto alla conferenza del festival dedicato alla musica jazz a Bologna, in programma da 30 ottobre al 15 novembre. La notizia è una bella notizia visto che dopo il nuovo Dpcm molti eventi sono a rischio (annullata ieri la Tartufesta di Sasso Marconi).

Anche quest'anno dunque, l'autunno bolognese (e non solo) sarà all'insegna della musica jazz, con omaggi a grandi musicisti, con un programma di 22 concerti e due anteprime 'diffuse' in piu' luoghi: Bologna e provincia, Ferrara, Modena e Forli'. "Apprezzo le caratteristiche del festival- aggiunge Felicori - un festival diffuso, un misto tra grandi sale e piccoli jazz club, con il coinvolgimento anche di Ferrara che nel Torrione ha un luogo formidabile per la realizzazione dei concerti".

Omaggio a Charlie Parker e David Bowie

La rassegna è dedicata principalmente al centenario della nascita del sassofonista newyorkese Charlie Parker, tra ai fondatori del bebop, la cui celebrazione è affidata ai tre sassofonisti Francesco Cafiso, Mattia Cigalini e Jesse Davis; e poi al "sentito saluto" a Steve Grossman, scomparso lo scorso agosto. Tra gli altri, Bologna Jazz Festival omaggia anche David Bowie, stella del pop che ha influenzato anche il mondo del jazz, a cui Paolo Fresu dedica un progetto monografico. Bologna Jazz Festival non è solo musica, ma anche mostre, come quella al Museo della musica di Bologna dedicata a Steve Grossman.

Ma durante le due settimane saranno organizzate anche attivitàdidattiche legate al premio 'Massimo Mutti', presentazioni editoriali, seminari di formazione (con la contrabbassista toscana Silvia Bolognesi) e lezioni musicali 'Jazz Insights'. Il festival sara' anticipato da due serate, il 22 ottobre all'auditorium Manzoni a Bologna con il trio 'The Comet is Coming', e il 24 ottobre al Torrione Jazz Club di Ferrara, con la band 'Cosmic Renaissance' del trombonista Gianluca Petrella. Essendo diffuso, il festival si svolgerà in due teatri bolognesi, il Duse e l'auditorium Manzoni, oltre che al Camera - Jazz and music club. Infine, grazie alla collaborazione con Bilbolbul, il festival internazionale di fumetto, i disegni del festival di quest'anno sono realizzati dall'illustratore Paolo Bacilieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Dire)