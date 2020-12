Capodanno solidale a San Lazzaro: 200 pizze in dono a famiglie e case di accoglienza

Una nuova iniziativa solidale a San Lazzaro di Savena: ottanta chili di impasto pronti per le pizze da sfornare e donare alle famiglie con bambini seguite dai Servizi Sociali di San Lazzaro di Savena, agli ospiti e operatori della fraternità cristiana Padre Marella, della casa di accoglienza per giovani madri Casa Foresti e del centro disabili Zanichelli.

Giovedì 31 dicembre, dalle 11:30 alle 17:00, nel locale Storiedipinte in via Emilia, in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, prende vita la nuova iniziativa solidale ‘Cuori di Pizza’.

Sette pizzaioli produrranno oltre 200 pizze utilizzando 50 chili di farina, 36 chili di pomodori pelati e 30 chili di mozzarella: pizze che saranno consegnate a domicilio anche dalla sindaca Isabella Conti e parte della giunta comunale, oltre che dai collaboratori di Storiedipinte e alcuni fornitori del locale, che hanno dato subito la loro disponibilità.

“Il giorno di Natale il titolare di Storiedipinte Francesco Oppido mi ha chiamata perché voleva fare qualcosa di concreto verso chi ne aveva bisogno, e insieme abbiamo pensato a questa nuova iniziativa – spiega la sindaca Isabella Conti - Un grande gesto di solidarietà in un momento difficile, che vuole far sentire, seppur simbolicamente, l’abbraccio delle istituzioni e della comunità. Ho l’onore di amministrare un territorio straordinario. I miei cittadini non si sono mai tirati indietro, e la comunità nei momenti più duri ha sempre mostrato la sua tempra e il suo cuore. Grazie alla straordinaria generosità di Francesco Oppido, e alla macchina comunale che si è subito messa in moto, siamo riusciti a organizzare qualcosa che speriamo renda felici i bambini e un po' più spensierate le loro famiglie, così come gli ospiti e operatori delle varie strutture”.

“In questo periodo insieme ai miei collaboratori ho fatto alcune riflessioni - commenta Francesco Oppido, titolare di Storiedipinte – Nonostante la pandemia, i numerosi decreti del Governo che ci hanno portato a cambiare tantissime cose e le difficoltà che il mondo della ristorazione sta vivendo, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto . Ci sono famiglie che in questi giorni non possono permettersi neanche una pizza. Da qui l’idea di donare un nostro prodotto a tutti coloro che stanno vivendo un momento particolare. Ringrazio i miei collaboratori che senza esitare hanno aderito, così come ringrazio la sindaca Isabella Conti che non solo ha sposato subito questa iniziativa, ma ha contribuito immediatamente alla sua realizzazione. Un doveroso grazie ai miei fornitori che per l’occasione hanno deciso di donare parte del materiale necessario, mettendosi subito a disposizione”.

Partner dell’iniziativa sono le aziende I freschi srl, Virtuna e Farinarte.