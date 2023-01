Congresso Pd, Cuperlo in città. Prima tappa omaggio alle vittime in stazione | VIDEO

Gianni Cuperlo, deputato Pd e candidato alla segreteria del partito, oggi a Bologna per due iniziative in programma in vista del congresso. Appena arrivato, il dem ha omaggiato le vittime della strage di Bologna con un mazzo di rose bianche. Da lì la critica alla proposta di una commissione parlamentare di inchiesta sugli anni di piombo, arrivata nei giorni scorsi in Parlamento su iniziativa di Fratelli d'Italia, che ha preoccupato subito l'associazione dei familiari delle vittime. Poi l'assemblea alla casa del Popolo in via Bentini, infine una cena a sostegno della candidatura.

"Non vorrei che la destra al potere volesse rileggere la storia di questo Paese- attacca Cuperlo- le pagine gloriose e le pagine tragiche. Usare il potere che si ha per condizionare la lettura storica di fatti che sono da decenni di fronte all'opinione pubblica è un qualcosa che confligge con il nostro senso di verità e giustizia, ma anche di etica pubblica e di memoria condivisa".

La lapide in sala d'aspetto, afferma il candidato alla guida del Pd, "è un luogo simbolico di questa città, del dolore e della sofferenza di Bologna. Ma è anche il luogo dove la città ha mostrato la sua dimensione e il suo orgoglio, la sua passione civile e la matrice antifascista dei bolognesi. Il 2 agosto è uno spartiacque e questo luogo è il simbolo della richiesta di verità e giustizia, rivendicata ogni anno. Non potevo che partire da qui". Per Cuperlo, poi, c'è anche una ragione personale. Proprio nell'estate 1980 si iscrisse all'Università di Bologna e ogni lunedì mattina, arrivando in stazione, vedeva la palizzata del cantiere "con sciarpe e gagliardetti delle squadre che avevano giocato contro il Bologna la domenica pomeriggio. E' il ricordo di una solidarietà che attorno a questa tragedia e a questa città si è rinnovata nel tempo".

"Il congresso si sta polarizzando su Bonaccini e Schlein perché lo si vuole polarizzare così - sostiene Cuperlo - noi stiamo facendo una campagna congressuale bellissima. Arrivano centinaia di persone che ci dicono: 'io non ci sarei stato perché non mi convinceva la discussione, il metodo, non avevo una ragione per esserci'. Nel confronto a quattro in tv, ieri, c'era la rappresentazione di un congresso che nella prima fase, quella in cui votano gli iscritti", vivrà la sua parte "più bella e più importante. E io sono fiducioso". Cuperlo respinge anche con forza l'idea che la sua discesa in campo possa aver indebolito Schlein.

"Ma perché si ragiona in questo modo? Non lo capisco, noi abbiamo messo in campo una piattaforma e delle idee per arricchire e allargare il perimetro. Non è un derby, non è una conta sui nomi: l'abbiamo fatta anche in altri momenti e non ha pagato. Questa volta, di fronte ai problemi che il Pd affronta e vuole superare, ragioniamo di come garantire un riscatto di questo progetto e di collocarlo nella storia dell'Italia dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Noi lavoriamo per questo".

Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato oggi di Emg per Agorà, Bonaccini rispetto a una settimana fa è salito al 44% (tre punti in più) e Schlein al 24% (+1), mentre De Micheli è scesa al 9% (un punto in meno) e Cuperlo al 7% (-2).

Il PD al voto