San Lazzaro, il vicecomandante della Polizia Locale :"La cura sperimentale con i monoclonali mi ha salvato dal Covid"

"Ora sto meglio, è stata dura ma grazie ai monoclonali posso dire di esserne uscito, la cura mi ha salvato dal Covid". Roberto Manara, 55 anni, vicecomandante della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena è stato tra i primi pazienti Covid a ricevere in Emilia Romagna la terapia sperimentale con gli anticorpi monoclonali .

Roberto ha scoperto di essere positivo due giorni prima di essere vaccinato. E' stato a casa, seguendo le disposizioni mediche ma da subito ha avuto i sintomi, come la febbre altissima: "L'ossigenazione è crollata e sono stato costretto a chiamare il 118 e sono stato ricoverato - racconta Roberto - Poco dopo mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale che peggiorava sempre. L'ossigenazione era troppo bassa ma tutto è cambiato quando mi hanno somministrato questa terapia sperimentale".

Entrando nel dettaglio,Roberto spiega: "La situazione in ospedale era surreale. Tutti i box erano pieni, ma non si può spiegare a parole quello che si vive. Sono arrivato a un certo punto in cui i polmoni erano pieni e non scambiavo l'ossigeno con il sangue. Dopo alcune consultazioni i medici hanno deciso di farmi delle flebo di anticorpi monoclonali. Ero collegato all'ossigeno con una maschera e non riuscivo a respirare. Già dalla prima dose di anticorpi monoclonali sono migliorato, ma la seconda è stata quella che mi ha rigenerato e sono stato subito meglio. Da lì è stata un escalation di miglioramenti. Sinceramente non so dove l'ho potuto prendere , sicuramente non all'interno del mio comando visto che nessun mio collega è ammalato e seguiamo alla lettera i rigidi protocolli di sicurezza".

Il 55enne ieri è stato dimesso e si è anche negativizzato: "Il valore della vita umana è superiore a quella che può essere una spesa, e i monoclonali, dalla mia esperienza, posso dire che mi hanno salvato la vita dal Covid".