Cutro, così Bologna dà l'ultimo commosso saluto alle vittime del naufragio

Da paesi lontani, abbandonati in cerca di una vita dignitosa, sono giunti a Bologna dopo essersi scontrate con la rabbia del mare. Finisce così il lungo e drammatico viaggio dei migranti morti nel naufragio di Cutro. Ultima fermata Borgo Panigale, nella sezione islamica del cimitero felsineo.

L'estremo saluto arriva in forma privata. Tra commozione e dolore. Ad officiare le esequie - con rito islamico - Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. I primi ad arrivare al cimitero sono stati i familiari, quindici in totale, che si sono radunati intorno ai feretri, in preghiera, stretti nella loro immensa sofferenza. Ognuno oggi dice addio per sempre ad un proprio caro. E c'è chi dovrà seppellire il proprio figlio. Tra le sette salme infatti anche due minori e un bimbo piccolissimo.

Presenti alla cerimonia diversi membri della locale comunità islamica, oltre al sindaco di Bologna Matteo Lepore, giunto in rappresentanza della città insieme all’assessore regionale Igor Taruffi. Sul posto ci sono anche Roberto Morgantini delle Cucine Popolari e l'attore Alessandro Bergonzoni che, rimasti fuori dalla sala del commiato, hanno voluto essere comunque presenti per portare la loro preghiera.

L'ultimo incontro con i familiari

Ieri pomeriggio, dopo le attività di prima accoglienza che il Comune di Bologna ha approntato, i familiari delle vittime hanno fatto visita alle salme, raccogliendosi in preghiera e visitando le aree del cimitero destinate all'eterno riposo dei loro cari . Quindi gli ultimi preparativi per accordarsi sulla cerimonia. Cerimonia che prevede la recita in forma comunitaria di preghiere ed invocazioni, con i partecipanti disposti in file parallele in direzione della Mecca. Quindi il momento dell’inumazione, una per volta, delle salme.

Le sette salme accolte ieri a Borgo Panigale

Il cimitero di Borgo Panigale ha accolto le sette salme nella mattinata di ieri. Inizialmente a Bologna dovevano essere trasferite tutte le oltre 70 vittime del naufragio, su indicazione del Viminale. Salvo poi il dietrofront. Sulle modifiche al piano varato dal Ministero dell'Interno aveva pesato la protesta avviata in Calabria da molti parenti dei migranti naufragati, che si erano opposti al trasferimento dei corpi perchè desideravano riportarli nel loro paese di origine.

L'arrivo a Bologna solo con l'ok dei parenti

Dopo le proteste si è quindi optato per il trasferimento solo su benestare delle famiglie. Una mediazione dovuta come aveva sottolineato lo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Da parte nostra confermo la disponibilità della città di Bologna - aveva detto il primo cittadino - ad ospitare le salme, ma ovviamente ogni trasferimento dovrà avvenire solo con il pieno consenso delle famiglie e nel rispetto della dignità dei superstiti, di congiunti e familiari delle vittime”.

Il destino delle altre salme di Cutro

Se al cimitero di Bologna troveranno sepoltura solo le salme i cui familiari hanno dato il consenso, le altre resteranno alla camera ardente di Crotone fino a quando non si risolveranno i problemi burocratici. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)