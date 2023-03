Cutro, Lepore: "Il Governo trova il tempo di festeggiare i 50 anni di Salvini": karaoke nel mirino | VIDEO

"Ieri è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi. Abbiamo sepolto alcune bare, anche quella di una bambina". Lo ha detto alla Dire il sindaco Matteo Lepore questa mattina a Palazzo D'Accursio, all'indomani dei funerali delle 7 vittime della tragedia di Cutro.

Al primo cittadino non è sfuggito il post del giornalista Nicola Porro - e non solo - sui social, ovvero la festa e il karaoke della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha compiuto 50 anni.

"Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto tornando a casa, della conferenza stampa del Governo e del karaoke di Salvini e della Meloni - ha detto Lepore - che non hanno voluto incontrare i famigliari né portare omaggio alle bare ma hanno trovato il tempo di festeggiare i 50 anni del ministro Salvini. Diciamo che ho ancora bisogno di qualche giorno per capire quali sono le parole più adatte per commentare una scena di questo tipo".

La "performance" non proprio brillante de La Canzone di Marinella, il brano di Fabrizio De Andrè del 1962, che, ironia della sorte "È nato da una specie di romanzo familiare applicato ad una ragazza che a 16 anni si era trovata a fare la prostituta ed era stata scaraventata nel Tanaro o nella Bormida da un delinquente. Un fatto di cronaca nera che avevo letto a quindici anni su un giornale di provincia. La storia di quella ragazza mi aveva talmente emozionato che ho cercato di reinventarle una vita e di addolcirle la morte", commentò il cantautore.

Nella notte al porto di Crotone ha attraccato un'altra imbarcazione con 500 persone scortata dalla Capitaneria e dalla Guardia Costiera: sarebbero tute persone di nazionalità afghane, solo uomini e minori. Su ulteriori arrivi di salme il sindaco non si sbilancia, ma si augura che Bologna possa accogliere i migranti che, anche durante la scorsa notte, continuano ad arrivare sulle coste italiane: “Quello dell’accoglienza è un nostro dovere, come Paese e come città. Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare: essere umani”.

Manifestazione nazionale a Cutro

Oggi, sabato 11 marzo, il consigliere comunale Detjon Begaj parteciperà con la fascia tricolore in rappresentanza del Comune di Bologna alla manifestazione "Fermare la strage. Subito!" a Steccato di Cutro.

Sarà presente anche la Capo di Gabinetto del Comune Matilde Madrid.