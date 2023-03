Cutro, le salme di una bimba e di una giovane in arrivo: ancora un funerale straziante

Ancora uno straziante funerale, domani 23 marzo a Bologna. Nella serata di oggi infatti è prevista la partenza da Crotone di altre due salme delle vittime del naufragio di Cutro. Si tratta di una bambina di sei anni e di una donna di 33, entrambe di nazionalità afgana.

Le salme saranno accolte a Bologna da un familiare. L’arrivo è previsto per domattina presso il cimitero di Borgo Panigale a Bologna, dove alle 15 si svolgeranno i funerali in forma privata, celebrato dal presidente dell’UCOII Yassine Lafram. All’ossequie parteciperà l’assessore Massimo Bugani, in rappresentanza della città.

All'indomani della tragedia, l'Emilia-Romagna e la città di Bologna si erano dette pronte a ricevere le vittime: "Come Regione e Comune abbiamo già dato la disponibilità ad accogliere le salme dopo il naufragio di Cutro - avevano dichiarato Bonaccini e Lepore - raccogliendo l'appello della comunità musulmana calabrese".

Le prime sette vittime sono arrivate il 9 marzo. Il 13 e il 15 sono state tumulati 4 giovani afghani.