Cutro, altre salme al cimitero di Panigale. Bologna piange due giovani fratelli

Dopo i funerali della scorsa settimana, nuovi trasferimenti al cimitero di Borgo Panigale dove stamane, all’alba, sono arrivate altre due salme delle vittime del naufragio di Cutro. A trovare riposo nel campo islamico sono stavolta due fratelli afghani. Sono stati inghiottiti dal mare a soli 20 e 24 anni.

In mattinata ha raggiunto i feretri anche un familiare, che è stato accolto in una struttura messa a disposizione dal Comune di Bologna con la presenza di un mediatore linguistico. Stesso copione messo in atto la scorsa settimana con gli altri 15 familiari dei migranti già seppelliti a Panigale.

Oggi i funerali dei due fratelli inghiottiti dal mare di Cutro

Anche per i due fratelli afgani si è optato per funerali in forma privata, nel pomeriggio di oggi. Pure per loro la cerimonia è con rito islamico e ad officiare è Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia.

Presente in rappresentanza della città di Bologna la vicesindaca Emily Clancy, insieme ai rappresentanti delle altre istituzioni.

Le prime sette salme di Cutro accolte la scorsa settimana a Borgo Panigale

Il cimitero di Borgo Panigale aveva accolto le prime sette salme lo scorso giovedì. Inizialmente a Bologna dovevano essere trasferite tutte le oltre 70 vittime del naufragio, su indicazione del Viminale. Salvo poi il dietrofront. Sulle modifiche al piano varato dal Ministero dell'Interno aveva pesato la protesta avviata in Calabria da molti parenti dei migranti naufragati, che si erano opposti al trasferimento dei corpi perchè desideravano riportarli nel loro paese di origine.

Dopo le proteste si è optato per il trasferimento solo delle vittime per le quali ci fosse stato il benestare delle famiglie. Una mediazione dovuta come aveva sottolineato lo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Da parte nostra confermo la disponibilità della città di Bologna - aveva detto il primo cittadino - ad ospitare le salme, ma ovviamente ogni trasferimento dovrà avvenire solo con il pieno consenso delle famiglie e nel rispetto della dignità dei superstiti, di congiunti e familiari delle vittime”.