Boom di reati informatici: 15mila in un solo anno. Da Bologna parte il nuovo accordo contro il cyber crimine | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Truffe, reati contro il patrimonio informatico, attacchi hacker ai sistemi sanitari, revenge porn. La dimensione ‘virtuale’ è, per privati cittadini, aziende ed enti pubblici, lo strumento che semplifica molte attività quotidiane e, insieme, la cassaforte in cui viene custodita un’importante mole di dati comuni e sensibili. Ma anche la sfera in cui il numero di crimini compiuti sale di anno in anno: da qualche centinaio i casi intercettati in tutta Italia fino ai 15mila episodi in tutta Italia intercettati nel 2023 dai centri operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale è arrivata a contare 15mila episodi, a cui si deve sommare una quota inquantificabile di sommerso.

Con lo scopo di migliorare la prevenzione e il contrasto di queste minacce, la Polizia di Stato ha siglato una convenzione con Inalca Spa, azienda modenese tra le più grandi in Europa nel settore della carne bovina. Una collaborazione nata dall’esperienza maturata nel campo della cybersicurezza che vedrà il marchio del Gruppo Cremonini impegnato nella collaborazione con le forze di polizia e tutte le aziende del territorio regionale, condividendo la conoscenza e attivando un numero amico a cui le imprese si possono rivolgere in caso di attacco informatico.