Al Dall'Ara tornano i grandi concerti con Max Pezzali e Zucchero: ecco le misure del Comune

Al Dall’Ara, come ogni estate, tornano i grandi concerti. Sabato 22, domenica 23 giugno e giovedì 27 giugno, a salire sul palco saranno Max Pezzali e Zucchero Fornaciari. Eventi per i quali il Comune predisposto una nuova ordinanza per gestire le serate che saranno caratterizzate da un massiccio afflusso di fan nell’area dello stadio.

Divieto di vendere bevande in vetro o in lattina

Già dal pomeriggio in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. L’ ordinanza si applica non solo ai locali ma anche a tutti i chioschi, i camioncini e i venditori ambulanti. Il divieto è in vigore dalle ore 17 fino al termine della manifestazione

L'area interessata dal divieto è compresa tra le vie Saragozza, dall'incrocio con viale Pepoli, Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi, al confine con Comune di Casalecchio di Reno, l'asse sud ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli, via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di piazza della Pace.

Come cambia la mobilità

L'ordinanza si aggiunge a quella che riguarda la mobilità in zona stadio durante i concerti di Max Pezzali in programma sabato 22 e domenica 23 giugno.

Per l’occasione sono stati previsti dei provvedimenti al traffico e dei divieti di sosta che riguarderanno la zona nelle vicinanze dello stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace.

Dalle 15 alle 24 di sabato 22 e domenica 23 giugno, è stata inoltre predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, via Togliatti, via Tadolini, via Cassini, mentre in via Saragat, 200 metri dopo via Dell’Abate all’incrocio con la rotonda Romagnoli, è consentita la sosta gratuita dei pullman.

In occasione del concerto sarà in funzione un servizio di bus navetta, la linea 77/, fruibile alla normale tariffa urbana Tper, tra il Parcheggio Tanari e lo stadio, con corse in andata ogni 9 minuti attive dalle 17 alle 20.30. A fine concerto, i bus presenti nei pressi dello stadio garantiranno il ritorno verso il Parcheggio Tanari. Per chi utilizza l'auto, la sosta dell'autovettura è gratuita se si utilizza il bus-navetta 77/. Il servizio di bus è fruibile alla normale tariffa urbana Tper in vigore. Sono quindi validi tutti i titoli di viaggio dell'area urbana di Bologna (biglietti e abbonamenti) ed è possibile anche acquistare il biglietto tramite l'app Roger, sempre prima di salire a bordo.