Brividi al Dall’Ara, il ricordo per Mihajlovic e Vialli | VIDEO

Prima partita casalinga per il Bologna dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L’ex tecnico rossoblù si è spento lo scorso 16 dicembre e, in occasione della partita contro l'Atalanta, tutto lo stadio lo ha ricordato con un lungo applauso e con molti striscioni apparsi sugli spalti. “Per sempre bolognese come noi” recitava uno di questi. Il club ha poi proiettato sul maxischermo un video ricordo con cui ha omaggiato l’allenatore.

Mihajlovic non era però l’unica persona da ricordare. Lo scorso 6 gennaio è morto anche un altro grande campione del passato, Gianluca Vialli, e la sua foto è stata proiettata sullo schermo a fianco di quella di Sinisa. Al pari del serbo, anche l'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea è stato omaggiato dalle due tifoserie con un lungo applauso e con un sentito minuto di silenzio.

