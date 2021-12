Incendio oasi gatti di Pianoro: "Un messaggio da Damiano dei Maneskin, 'verremo a trovarvi'"

"Grazie Damiano , vi aspettiamo in Oasi". Questo l'auspicio per l'oasi felina di Pianoro, che ha rivelato sui social di avere ricevuto un messaggio da niente di meno che il frontman dei Maneskin. Questo l'estratto riportato: "Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio!".

Il devastante incendio di ottobre con otto gatti morti

Si chiamavano Ametista, Gigetto, Trico, Theo e Alexis due fratellini, Lauretta, Ginger e Anastasia, gli otto gattini che non sono sopravvissuti al rogo del 14 ottobre scorso all'oasi felina di Pianoro. Tutti erano stati curati o soccorsi e si trovavano in infermeria al momento del divampare delle fiamme.

La gara di solidarietà che ha investito l'oasi sin dai primi giorni seguenti la notizia ha fatto il giro del paese, con subito alcuni Vip, il Bologna e altre personalità ad accorrere in aiuto dei volontari, mentre diversi residenti e membri dell'associazione si son prodigati per sgomberare l'aera dalle macerie. Anche il Comune ha fatto la sua parte, preparando il terreno per una stele in memoria dei gattini morti nell’incendio.