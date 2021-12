Lo stilista bolognese Ancarani: "Tacchi portabili e materiali innovativi. Le mie scarpe scelte anche dalla Middelton"

Sulle scarpe si regge tutto il corpo. Ma non è solo per quello che le amiamo tanto. Decolletè, stivali, mocassini, ballerine, chelsea boots o bikers: le scarpe dicono molto di noi e per molti e molte sono una vera e propria ossessione. Una volta tanto è anche bello parlarne con qualcuno che ne sa qualcosa, uno stilista bolognesissimo che ci rassicura anche sullo stato di salute del settore, in risalita dopo i momenti più critici della pandemia e delle forti ripercussioni del primo grande lockdown sul comparto della moda: Daniele Ancarani. Il designer, che non ha mai lasciato la sua città d'origine, ha messo le sue creazioni ai piedi di tante celeb, compresa Kate Middelton, che ha comprato (online) delle decolletè di vernice nudo con una leggera piattaforma. E poi ci sono l'elegantissima Gigliola Cinquetti, Luciana Littizzetto, Catherine Deneuve, Cate Blanchett, Roberta Capua.

Ma sarà proprio per effetto dei cambiamenti che abbiamo affrontato e ai quali ci siamo ormai abituati (meno mondanità e tanto smartworking) che le donne non camminano più tanto volentieri sui tacchi alti? "Tacchi portabili, soprattutto. Questo è quello che molte donne preferiscono, oggi più che mai, dopo tanto tempo passato sulle sneakers".

Significa rinunciare alla femminilità?

"Giammai! Anche i tacchi possono essere comodi e adatti a chi cammina quotidianamente per tragitti più o meno lunghi. La nostra scelta per rendere le scarpe femminili anche portabili sta nei fondi flessibili, nella gommina naturale e nei pellami morbidi come la nappa per esempio (usata molto per i guanti), che inspessorita garantisce comunque una grande morbidezza. La qualità, per dirla tutta. Unita anche a un po' di innovazione".

Innovazioni, tipo?

"Per esempio di stanno studiando plantari che sostituiscano i vecchi anatomici di una volta, con un liquido particolare che va a beneficio della camminata".

Le scarpe di tendenza di questo inverno?

"La nostra collezione è varia, fatta di decolletè, mocassini (sempre richiestissimi, anche con variazioni molto creative sul tema), scarpe allacciate e sempre tanti stivali, inclusi i tronchetti alla caviglia: i numero uno della stagione!".

Da dove arriva l'ispirazione e dove avviene il momento creativo di uno stilista? Quali le particolarità della sua ultima collezione? "L'ispirazione per me arriva sempre dalla strada: viaggio in giro per il mondo, osservo, mi fermo e guardo i piedi delle donne. Mi attraggono alcuni look particolari, immagino, progetto. La fase creativa avviene sempre nel mio appartamento nel cuore di Bologna, la mia città. Due le caratteristiche di questa collezione: lavorazioni con degli elastici e tacchi scultura con richiamo al Cubismo".

Qualche consiglio su come scegliere le scarpe giuste aldilà dell'estetica?

"Scegliere la qualità perché sulle scarpe si regge tutto il nostro corpo. Non devono fare male e se si è scomode, allora bene due centimetri in meno di altezza piuttosto. La scarpa giusta è quella che accoglie meglio il piede. Se è appena comprata suggerisco di fare qualche passo in casa all'inizio o un piccolo tragitto".

E la testimonial è una testimonial super...

"E' Drusilla Foer, la nostra icona. Nel nostro immaginario lei rappresenta la femminilità: una donna che spicca per stile, ma anche e soprattutto per le sue scelte personali".