Centri estivi, Comune vuole rivedere il click day. Ara: "E a giugno scuole aperte"

Il Comune sta pensando di rivedere la modalità di iscrizione ai centri estivi (e la relativa richiesta di contributo) dopo le difficoltà riscontrate dai genitori lo scorso 26 aprile. Lo ha spiegato l’assessore alla Scuola Daniele Ara durante il question time di venerdì.

Ipotesi graduatorie ad hoc e più click day

Per evitare il caos di questi giorni, con oltre 5 mila domande arrivate in sole 24 ore, per l’anno prossimo sul campo ci sono alcune ipotesi, a partire dall’idea di istituire non uno ma diversi click day per fasce di età dei bimbi e dei ragazzi, o per quartiere, così come la possibilità di creare graduatore ad hoc, con alcuni di criteri di priorità, in modo da evitare la pura e semplice corsa al primo che arriva. Mentre esclude l'introduzione di stradari assolutamente o lasciare le iscrizioni in mano ai singoli gestori, con voucher assegnati alle famiglie più in difficoltà.

L'assessore: "Dobbiamo capire qual è il sistema più adatto"

"Bisogna capire qual è il sistema più adatto per inserire queste domande", ha spiegato Ara intervenendo al question time. "Si può anche pensare - prosegue l'assessore- di dividere l'utenza a seconda dell'età dei bambini o a seconda del quartiere in modo da avere diversi momenti di accesso a seconda della tipologia o di dove sono localizzati i residenti". Per quanto riguarda le graduatorie "non possiamo chiedere l'impossibile agli uffici" già impegnate con quelle di nidi e materne, "ma è chiaro che è qualcosa che valuteremo - afferma l'assessore - in modo che non sia solo al primo che arriva".

Le richieste delle opposizioni

La richiesta di introdurre criteri di priorità perché non conti solo l'ordine cronologico di presentazione della domanda era stata fatta dalla consigliera Fdi Manuela Zuntini. "Il rischio che ci si ritrovi nelle stesse condizioni anche l'anno prossimo c'è, perché l'offerta aumenta ma anche le domande aumentano", ribatte Zuntini. La Lega è intanto pronta a collaborare per migliorare il servizio. "Ci auguriamo - fa sapere Matteo Di Benedetto - che le problematiche siano risolti, siamo aperti ad una discussione approfondita sulle modifiche da fare". Per Gian Marco De Biase di Bologna ci piace "l'inconveniente poteva essere previsto e gestito in maniera diversa, ma il miglioramento rispetto allo scorso anno c'è stato. Magari se fosse stato spiegato meglio tutto l'iter magari qualcuno non si sarebbe spaventato".

Ara e il calendario estivo

Nel frattempo, Ara invita la politica ad una riflessione più complessiva sul calendario scolastico, che porti ad una estate più "corta" e in cui anche le scuole statali abbiano un ruolo: oggi, invece, "l'estate è lasciata a famiglie e Comuni". La scuola pubblica, "con le professionalità che ha - sottolinea Ara- almeno nel mese di giugno dovrebbe dare opportunità alle famiglie da integrare in un sistema da costruire insieme".