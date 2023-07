Addio alla scrittrice Danila Comastri Montanari: aveva 74 anni

Lutto nel mondo letterario: all’età di 74 è morta Danila Comastri Montanari. La scrittrice, bolognesissima, era nota soprattutto per essere autrice di libri gialli di carattere storico. Inoltre, aveva fondato il Gruppo 13, un’associazione di scrittori appassionati del genere noir e poliziesco. La camera ardente ci sarà il prossimo 2 agosto all’ospedale Sant’Orsola, dalle 10 alle 11.

I messaggi di cordoglio

"La città si stringe intorno ai suoi familiari. Danila è stata una donna libera, che ha insegnato la libertà, impegnata per una società più aperta e inclusiva, con meno barriere e più ponti. La sua intensa attività di scrittrice l'ha fatta apprezzare ben oltre Bologna, la città in cui è nata e in cui ha vissuto e in cui nacque nel 1990 il Gruppo 13. Una perdita significativa per la nostra città e per la letteratura italiana" ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore.