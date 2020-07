Danneggia le auto parcheggiate con una catena: doveva essere in carcere

Ha dato in escandescenze nei confronti di alcuni avventori di un bar, e poi ha danneggiato con una catena due veicoli parcheggiati. E' finito in carcere un 60enne, cittadino italiano di origini siciliane, fermato l'altra sera in via Duse dalla polizia.

L'arresto e la traduzione in carcere però è derivata da una altro elemento, emerso durante i controlli: l'uomo infatti era destinatario di un ordine di carcerazione per un residuo di pena da scontare di un anno e due mesi, per fatti antecedenti e relativi a reati contro il patrimonio. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il soggetto prima a prendersela con i clienti del locale e poi a danneggiare le auto. Il 60enne era da tempo domiciliato a Bologna.